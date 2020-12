Mes: Stefano (Pd), ‘da Gualtieri parole puntuali su riforma’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “È stata una informativa importante quella che si è svolta oggi con il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri e le commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche UE di Senato e Camera”. Lo dichiara il senatore Dario Stefàno, Presidente commissione Politiche europee a Palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “È stata una informativa importante quella che si è svolta oggi con il Ministro dell’economia Robertoe le commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche UE di Senato e Camera”. Lo dichiara il senatore Dario Stefàno, Presidente commissione Politiche europee a Palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Mes: Stefano (Pd) ‘da Gualtieri parole puntuali su riforma’ - #Stefano #Gualtieri #parole #puntuali - TV7Benevento : Mes: Stefano (Pd), 'da Gualtieri parole puntuali su riforma'... - LeoWh1te_ : RT @CiccioWolfmilly: Ottimo intervento di @StefanoFassina sul fantomatico Mes riformato, ora pare serva più per salvare le banche dagli Npl… - CiccioWolfmilly : Ottimo intervento di @StefanoFassina sul fantomatico Mes riformato, ora pare serva più per salvare le banche dagli… - stefano_cortesi : @FrancescoBerti_ @borghi_claudio @Mov5Stelle @RaphaelRaduzzi Anche voi caro, no al mes ma si alla riforma? Vergogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Stefano HTTP/1.1 Server Too Busy