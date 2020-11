La sua storia è "inverosimile". Ma i giudici "premiano" il migrante: asilo (Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Il racconto del nigeriano dichiarato di "scarsa attendibilità" e "intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici". Ma ottiene comunque un permesso umanitario Dunque in sintesi il racconto del migrante è "intriso di contraddizioni", pieno di "elementi vaghi e generici", in sostanza di totale "scarsa attendibilità". Inoltre alcune circostanze della sua storia "appaiono inverosimili". Eppure. Eppure a novembre del 2019 il Tribunale di Lecce, sezione specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini in Ue, ha concesso per "gravi motivi umanitari" il permesso di soggiorno ad un nigeriano che per ottenere asilo ha riferito una storiella "contraddittoria", "vaga", "poco attendibile" e "inverosimile". Più si percorre questa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Il racconto del nigeriano dichiarato di "scarsa attendibilità" e "intriso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici". Ma ottiene comunque un permesso umanitario Dunque in sintesi il racconto delè "intriso di contraddizioni", pieno di "elementi vaghi e generici", in sostanza di totale "scarsa attendibilità". Inoltre alcune circostanze della sua"appaiono inverosimili". Eppure. Eppure a novembre del 2019 il Tribunale di Lecce, sezione specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini in Ue, ha concesso per "gravi motivi umanitari" il permesso di soggiorno ad un nigeriano che per ottenereha riferito una storiella "contraddittoria", "vaga", "poco attendibile" e "". Più si percorre questa ...

Pontifex_it : L’ #Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al suo… - Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - mariocalabresi : Antonia Custra era la figlia di Antonio, il poliziotto ucciso a Milano nel 1977. La sua storia oggi rivive ne “Il b… - f_sven_ : @V_Mannello @ilpost Biden si fa le pedalate in bici per chilometri ed è in perfetta salute, il tuo idolo arancione… - CletoEstense : RT @Pontifex_it: L’ #Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al suo fine ul… -

Ultime Notizie dalla rete : sua storia La Vergine e la sua storia nel video per Raffaello La Repubblica A maggio guarì dal coronavirus, Italina muore a 101 anni

Alla fine dello scorso mese di maggio la sua storia destò ammirazione. A cento anni guarita da una frattura di femore e soprattutto dal coronavirus contratto nel reparto di ...

Muore a 38 anni padre coraggio. Raccontò sul Tirreno la sua lotta al cancro

Alessandro Tredici lavorava alla Welcome. Nel gennaio del 2018 scoprì di avere un tumore e iniziò la sua battaglia ...

Alla fine dello scorso mese di maggio la sua storia destò ammirazione. A cento anni guarita da una frattura di femore e soprattutto dal coronavirus contratto nel reparto di ...Alessandro Tredici lavorava alla Welcome. Nel gennaio del 2018 scoprì di avere un tumore e iniziò la sua battaglia ...