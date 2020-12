Gualtieri prova a spiegare la riforma del Mes ai Cinquestelle

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’Italia non porrà alcun veto sulladel Meccanismo europeo di stabilità. «Il mandato per me è estremamente chiaro. È un dovere politico istituzionale difendere i nostri interessi e concorrere a un accordo positivo». A un’ora dall’inizio dell’Eurogruppo, il ministro dell’Economia Roberto, in audizione davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato, mette nero su bianco quale sarà la posizione dell’Italia sulladel Fondo Salva Stati: il no di un anno fa ora si è trasformato in sì. Il via libera alla, però, non significherà automaticamente un utilizzo del Mes, visto che l’ultima parola spetta al Parlamento. E in ogni caso l’Italia in questo momento «non ne ha bisogno», ha detto il ministro,ndo a rassicurare gli alleati di governo dei Cinque Stelle. Senza però ...