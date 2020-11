Gattuso bacchetta chi non mette la mascherina a Napoli dopo la morte di Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza mascherina”. Rino Gattuso è uno che non la manda a dire e nel dopopartita di Napoli-Roma parla anche dell’extra campo, dell’atmosfera che si respira in città e anche di ciò che ha visto accadere dopo la notizia della morte di Diego Maradona, leggenda di una squadra e anche di una città. “Forse non dovrei dirla, ma la dico. #Maradona è una leggenda, ma vedo in giro troppa gente senza mascherina. Dobbiamo fare i bravi”. Enorme #Gattuso. @SkySport #NapoliRoma pic.twitter.com/qxQsQyfcpQ — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 29, 2020 “E’ giusto, Maradona è una leggenda e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) “Si respira un’aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza”. Rinoè uno che non la manda a dire e nelpartita di-Roma parla anche dell’extra campo, dell’atmosfera che si respira in città e anche di ciò che ha visto accaderela notizia delladi Diego, leggenda di una squadra e anche di una città. “Forse non dovrei dirla, ma la dico. #è una leggenda, ma vedo in giro troppa gente senza. Dobbiamo fare i bravi”. Enorme #. @SkySport #Roma pic.twitter.com/qxQsQyfcpQ — nonleggerlo (@nonleggerlo) November 29, 2020 “E’ giusto,è una leggenda e ...

Bruscolotti bacchetta Koulibaly: “Ha bisogno di una guida, prende troppi abbagli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli. “Gol di Ibra? Ignoriamo i fondamentali del calcio: se faccio il difens ...

