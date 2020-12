Belotti: “Abbiamo concesso un quarto d’ora da stupidi, c’è rammarico per le occasioni create” (Di lunedì 30 novembre 2020) Andrea Belotti, attaccante del Torino, dopo il 2-2 contro la Sampdoria, ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante granata: “Abbiamo creato un po’ di occasioni da gol, c’è del rammarico. Uscire con un pareggio per aver concesso un quarto d’ora da stupidi nel secondo tempo, è un qualcosa di indescrivibile. Ma è successo, questa squadra la vedo crescere e migliorare ogni giorno. Ci manca sempre quello step in più che dobbiamo trovare dentro di noi. Sono sicuro che arriverà il momento in cui le cose gireranno diversamente. Le prestazioni ci sono sempre state, la nostra forza è immensa ma il calcio è fatto di episodi.” Foto: twitter uff Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Andrea, attaccante del Torino, dopo il 2-2 contro la Sampdoria, ha commentato il pareggio ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante granata:creato un po’ dida gol, c’è del. Uscire con un pareggio per averundanel secondo tempo, è un qualcosa di indescrivibile. Ma è successo, questa squadra la vedo crescere e migliorare ogni giorno. Ci manca sempre quello step in più che dobbiamo trovare dentro di noi. Sono sicuro che arriverà il momento in cui le cose gireranno diversamente. Le prestazioni ci sono sempre state, la nostra forza è immensa ma il calcio è fatto di episodi.” Foto: twitter uff Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

