Un Milan indiavolato vuole andare in fuga

(Di domenica 29 novembre 2020) Il ko del Sassuolo e il pari della Juve regalano una grande occasione: Tonali per Bennacer contro la Fiorentina convalescente di Prandelli

qn_giorno : #Milano, #NapoliMilan, Milan indiavolato, San Paolo espugnato: 3-1 con super Ibra e Hauge -

Ultime Notizie dalla rete : Milan indiavolato

Quotidiano.net

Il ko del Sassuolo e il pari della Juve regalano una grande occasione: Tonali per Bennacer contro la Fiorentina convalescente di Prandelli ...Il norvegese mette il sigillo sulla vittoria rossonera, Zlatan segna due gol ma esce infortunato, per il Napoli Mertens non basta ...