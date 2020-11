Spadafora | «Giusto aiutare la Serie A Ma serve rinnovarsi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 novembre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato a 90° minuto del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato a 90° minuto del calcio italiano. Ecco le sue parole. AIUTI DA GOVERNO – «Sono d’accordo con l’emendamento proposto dal Pd, l’ultima cosa che vorrei sarebbe vedere la guerra tra i settori dello sport. Il mio obiettivo ètutto lo sport. All’inizio mi sono impegnato soprattutto perlo sport di base, con milioni di persone che non possono più praticare sport e realtà danneggiate. Non per questo non dobbiamo sostenere il calcio. Il calcio è lo sport che determina le maggiori entrate fiscali che noi poi distribuiamo a tutte le altre discipline. Èaiutarlo. Anche laA èche ...