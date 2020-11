Oggi 20 648 casi ma con molti meno tamponi

Leggi su agi

(Di domenica 29 novembre 2020) AGI - Calo significativo dei nuovidi Covid in Italia:20.648 contro i 26.323 di ieri, ma con un numero dimolto inferiore rispetto a ventiquattr'ore fa, 176.934 contro 225.940. Il rapporto positivi-si attesta a 11.66%, ieri era 11,27%. Ancora alto il numero di decessi, 541, ma in numero inferiore a ieri, 686, per un totale di 54.904. Si conferma il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 420 (ieri 385 in) e scendono a 32.879, mentre le terapie intensive calano di 9 unità (ieri - 20), e sono 3.753. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùresta ancora una volta la Lombardia (+3.203, ieri 5.389), seguita ancora dal Veneto (+2.617,) quindi Campania con +2.022, Piemonte con +2.021 (ieri ...