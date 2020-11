NBA: le date della stagione 2020-2021 all’interno del memo sulle procedure legate al Covid-19 (Di domenica 29 novembre 2020) Le 30 franchigie NBA sanno con precisione quali saranno le date della nuova, strana stagione NBA 2020-2021, e in modo completo. Tutti i momenti chiave della nuova annata sono stati ricompresi nel memo di oltre 130 pagine che la lega ha inviato a tutti in materia di protezione e sicurezza sanitaria, complice il Covid-19 (a tal proposito, è stato chiarito che non è prevista una nuova sospensione della stagione per casi simili a quello di Rudy Gobert, la cui positività, nello scorso marzo, ha fatto sprangare tutte le porte in mezz’ora). Com’è noto, la stagione prenderà il via il 22 dicembre, e avrà una pausa dal 5 al 10 marzo per un All Star Game del quale sono al momento ignoti tuttii dettagli, visto che ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Le 30 franchigie NBA sanno con precisione quali saranno lenuova, stranaNBA, e in modo completo. Tutti i momenti chiavenuova annata sono stati ricompresi neldi oltre 130 pagine che la lega ha inviato a tutti in materia di protezione e sicurezza sanitaria, complice il-19 (a tal proposito, è stato chiarito che non è prevista una nuova sospensioneper casi simili a quello di Rudy Gobert, la cui positività, nello scorso marzo, ha fatto sprangare tutte le porte in mezz’ora). Com’è noto, laprenderà il via il 22 dicembre, e avrà una pausa dal 5 al 10 marzo per un All Star Game del quale sono al momento ignoti tuttii dettagli, visto che ...

basketissimo : Sempre più vicina la nuova stagione: la lega annuncia le date della prestagione e le nuove misure per contenere il… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? These are the #NBA 2020-21 key dates ???? Le date chiave del 2020-21: dal primo al 5 dicembre allenamenti individuali, d… - BasketUniverso : L'NBA annuncia l'ultima serie di date chiave per la stagione 2020-2021 - andreapezzoni87 : Le date clou della stagione 20/21 1-5 dicembre Allenamenti individuali dal 6 dicembre Allenamenti di squadra 11-19… - dchinellato : ???? These are the #NBA 2020-21 key dates ???? Le date chiave del 2020-21: dal primo al 5 dicembre allenamenti individ… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA date Quando inizia la stagione NBA 2020-2021: ecco le date Sport Fanpage Mercato NBA, Boston chiude la sign-and-trade con Charlotte per Hayward: i dettagli

Boston Celtics e Charlotte Hornets sembrano ormai aver chiuso la trade con Gordon Hayward come protagonista. Secondo quanto riporta Shams Charania, il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni ...

Mercato NBA, Clippers-Lakers: è nuovo derby per Glenn Robinson III

“I Sacramento Kings sono una delle squadre più interessate a Glenn Robinson III. Anche i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e gli Utah Jazz hanno puntato gli occhi sull ...

Boston Celtics e Charlotte Hornets sembrano ormai aver chiuso la trade con Gordon Hayward come protagonista. Secondo quanto riporta Shams Charania, il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni ...“I Sacramento Kings sono una delle squadre più interessate a Glenn Robinson III. Anche i Los Angeles Lakers, i Los Angeles Clippers e gli Utah Jazz hanno puntato gli occhi sull ...