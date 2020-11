Monza – Lite in centro | 31enne accoltellato in Largo Mazzini

(Di domenica 29 novembre 2020) La vittima, 31 anni, è stata trasferita all’ospedale San Raffaele in codice rosso dopo essere stata colpita con due coltellate alla schiena e al costato. Fermato l’aggressore. Con un cappuccio in testa si è avvicinato al suo rivale, in strada, ae poi lo ha colpito con due coltellate: una alla schiena e una

La vittima, 31 anni, è stata trasferita all’ospedale San Raffaele in codice rosso dopo essere stata colpita con due coltellate alla schiena e al costato. Fermato l’aggressore. Con un cappuccio in test ...Ha accoltellato la moglie davanti al figlio di 5 anni. Poi ha abbandonato il corpo in fin di vita della donna in automobile e a piedi ha raggiunto la caserma ...