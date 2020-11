Maradona, continuano gli omaggi in tutto il mondo: anche un dolce in onore di Diego (Di domenica 29 novembre 2020) Non si fermano gli omaggi a Maradona: Mike Tyson, gli All Blacks e persino un prelibato dolce in onore del “Pibe de Oro” Mentre all’orizzonte si profila una battaglia legale per accaparrarsi l’ingente patrimonio del “Pibe de Oro”, stimato in 175 milioni di dollari, e gli inquirenti della Procura di San Isidro proseguono le indagini L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 29 novembre 2020) Non si fermano gli: Mike Tyson, gli All Blacks e persino un prelibatoindel “Pibe de Oro” Mentre all’orizzonte si profila una battaglia legale per accaparrarsi l’ingente patrimonio del “Pibe de Oro”, stimato in 175 milioni di dollari, e gli inquirenti della Procura di San Isidro proseguono le indagini L'articolo Curiosauro.

altrochese : #Maradona Ancora continuano a sponsorizzare le cure e le terapie a domicilio o vogliamo capire che non si può avere… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili VIDEO – Maradona, l’omaggio del presidente Ferlaino ai quartieri s… - Carmniello : A Napoli si lamentano della zona rossa e continuano ad assembrarsi come se non ci fosse un domani, tutto per uno ch… - sscalcionapoli1 : Morte Maradona, spunta lite tra un medico e Diego: il fuoriclasse sarebbe anche stato spinto. Continuano a venire f… - siamo_la_Roma : ?? Continuano gli omaggi a #Maradona (FOTO) ?? Sotto il murale ai Quartieri Spagnoli ?? Spuntano anche una sciarpa d… -