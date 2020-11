Live Lazio-Udinese 0-2 | Pussetto raddoppia in contropiede

(Di domenica 29 novembre 2020) 48'pt Ammonito Samir: brutto intervento su Lazzari. 45'pt Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo. 44'pt Lo stesso argentino batte il calcio piazzato,...

43'pt Secondo ammonito della partita, questa volta suo taccuino di Aureliano ci finisce Patric che stende De Paul. 42'pt Ha aumentato i giri del motore la squadra di Inzaghi: ...10'pt Si ferma il gioco. Lazio-Udinese è interrotta. Applauso per Maradona. E De Paul non trattiene le lacrime. 10'pt De Paul lo batte basso, nessun pericolo per Strakosha. 9'pt Zeegelaar se ne va a ...