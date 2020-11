È morto David Prowse | il primo Darth Vader della trilogia di Star Wars

Leggi su bufale

(Di domenica 29 novembre 2020) Un 2020 sempre più infausto: oggi, domenica 29 novembre è, l’attore che indossò i panni dinella primadidal 1977 al 1983. La notizia arriva dai quotidiani italiani che riprendono, come scrive il Post, un articolo dell’Hollywood Reporter.aveva 85 anni e stava combattendo contro una malattia. Tra le prime fonti ad aver dato la triste notizia troviamo la sua agenzia di management, la Bowington, in un tweet pubblicato questa mattina. “Che la forza sia con lui”, ha scritto il suo manager. Come ricorda Ansa, l’attore e body builder ottenne la parte soprattutto per la sua statura e Hollywood Reporter precisa che durante il casting George Lucas gli disse di ...