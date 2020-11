Cagliari Spezia 0-1 LIVE | Gyasi porta in vantaggio i suoi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 novembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 18:00. ORE 17:58 – Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. ORE 18:01 – Viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona. ORE 18:03 – È cominciata la nona giornata di campionato tra. 7? Tentativo di Farias – L’ex rossoblù cerca subito di impensierire ilma non trova lo specchio. 10? ...