Brasile | la difficoltà dell’aborto

(Di domenica 29 novembre 2020) Come si dice? Tutto il mondo è paese, purtroppo. Quest’anno la pandemia di Covid-19 ha fatto emergere molti degli abusi nascosti e silenziosi a cui le donne sono da sempre sottomesse e costrette. L’illegalitàe le sue limitazioni sono tra i problemi irrisolti. Ogni volta che ci si avvicina a una piena libertà nell’autodeterminazione del proprio corpo, ecco che scopriamo nuovi problemi e ostacoli. Ebbene, dopo aver trattato l’aborto in pandemia, ledi trovare una clinica senza obiettori e la non disponibilità della Ru486 in tutta Italia, non possiamo tirarci indietro dal raccontare quello che accade nel resto del mondo., aborto negato Non è solo un problema di pandemia, inl’aborto è illegale. Ci sono alcuni spiragli, come sempre, ma si riferiscono a casi di stupro, ...