Stéphane Grappelli | istinto jazz

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 28 novembre 2020) È stato tre anni fa, quando ho incominciato a scrivere il mio libro su Django Reinhardt (Django Reinhardt. Una leggenda manouche tra cinema e) che ho scoperto il testo di, Mon violon pour tout bagage (solo il mio violino per bagaglio) e, per averlo subito, ho ordinato il file invece che il libro. E leggerlo (in francese) è stato un viaggio facile e sorprendente, soprattutto laddove la vita diincrociava quella del chitarrista manouche. E poi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.