Sassuolo-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Sassuolo-Inter si gioca oggi sabato 28 novembre 2020 alle ore 15.00 per la 9^ giornata di Serie A. Sfida molto attesa e dal sapore particolare quella tra neroverdi e nerazzurri entrambi a caccia di punti seppur con obiettivi e motivazioni per diverse. La squadra di De Zerbi sfida quella di Conte con la volontà di confermarsi in alto alla classifica.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le formazioni con il Sassuolo che dovrebbe presentarsi con Consigli in porta. Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio in difesa. Maxime Lopez e Locatelli in mediana. Berardi, Djuricic e Boga a sostegno della punta che sarà Raspadori.

