Morgan | Vivere in questo modo è un reato Sono preoccupato per mia figlia

(Di sabato 28 novembre 2020) “L’audiolibro è importante, è molto importante”.è così, un personaggio totalizzante e totalizzato, che ripete continuamente queste parole come un mantra. La sua mente vivace è concentrata sul suo ultimo progetto intitolato “L’audiolibro di”, nelle librerie dal 19 novembre ed edito da Emons Libri & Audiolibri. Quello dell’ex giudice di X Factor è un prodotto artistico che fugge da qualsiasi rigida definizione e condensa la vita di Marco Castoldi in 5 ore e 22 minuti di musica e parole suddivisi in capitoli da ascoltare in rigoroso ordine. L’opera è impreziosita dall’introduzione di Ivano Fossati e dal duetto con Roberto Vecchioni nel brano “Luci a San Siro”. Ma la novità si nasconde nelle tracce inedite cheha deciso di pubblicare tredici anni dopo l’ultimo album “Da A ad A”. Ora, forse, dopo tanta ...