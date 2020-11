Marika Fruscio rende omaggio a Maradona | “L’immortalità di un uomo”

(Di sabato 28 novembre 2020) Napoli continua a piangere il suo re, il suo dio. Diego Armandonon c'è più, e per il calcio è un vuoto incolmabile. Ma per loro, per i napoletani, è davvero difficile ripartire e andare avanti. I tifosi azzurri stannondoall'argentino eha voluto contribuire con questo post:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIItodfMetH/" Golssip.

zazoomblog : Marika Fruscio hot sul letto: lo scatto manda in tilt i fan (FOTO) - #Marika #Fruscio #letto: #scatto - danny_stoon : RT @marikafruscio10: Dalle 21 30 su web 'NAPOLETIAMO '...sulla mia pagina fb Marika Fruscio Card e sulla pagina FORZA AZZURRI .NET https:… - JuanKike4 : RT @marikafruscio10: Dalle 21 30 su web 'NAPOLETIAMO '...sulla mia pagina fb Marika Fruscio Card e sulla pagina FORZA AZZURRI .NET https:… - theindieyo : RT @marikafruscio10: Dalle 21 30 su web 'NAPOLETIAMO '...sulla mia pagina fb Marika Fruscio Card e sulla pagina FORZA AZZURRI .NET https:… - Mirko799 : RT @marikafruscio10: Dalle 21 30 su web 'NAPOLETIAMO '...sulla mia pagina fb Marika Fruscio Card e sulla pagina FORZA AZZURRI .NET https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Marika Fruscio

Golssip

Napoli continua a piangere il suo re, il suo dio. Diego Armando Maradona non c’è più, e per il calcio è un vuoto incolmabile. Ma per loro, per i napoletani, è davvero difficile ripartire e andare avan ...Marika Fruscio continua ad aumentare il proprio seguito sui social network. La star di Instagram e grandissima tifosa del Napoli conta oltre 700 mila follower, ma anche in tv fa parlare di sé. Marika ...