Le immagini del pestaggio di un nero da parte della polizia francese, "scioccanti" per Macron (Di sabato 28 novembre 2020) Le scene di violenza della polizia francese nel pestaggio di Michel Zecler, il produttore musicale nero picchiato per 20 minuti nel suo studio di registrazione di Parigi, continuano a scuotere le coscienze della Francia e gettano nell'imbarazzo la cosiddetta 'Patria dei Diritti dell'Uomo'. Lo stesso presidente, Emmanuel Macron, si è detto "furioso" e "molto scioccato" per quanto accaduto: ha convocato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, per "mettere i puntini sulle i" riguardo l'ennesimo caso di violenze degli agenti in un contesto già tesissimo per la controversa legge in via di approvazione in Parlamento che, fra l'altro, vieta di riprendere in video le forze dell'ordine in azione e che suscita ostilità in seno alla stessa maggioranza di governo.

