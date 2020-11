La notifica degli atti di accertamento sulla piattaforma digitale (Di sabato 28 novembre 2020) Con l’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, il legislatore ha introdotto un ulteriore tassello sulla digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge. Mediante la procedura della notificazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, confermandogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento. La norma, per essere operativa, richiede ancora la pubblicazione del d.m. di attuazione, ma, ormai, è definita la cornice operativa con la precisazione di importanti misure poste a tutela del destinatario quali la notificazione che non è andata a buon fine, la procedura della notificazione da eseguire nei ... Leggi su leggioggi (Di sabato 28 novembre 2020) Con l’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, il legislatore ha introdotto un ulteriore tassellodigitalizzazione delladiin materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge. Mediante la procedura dellazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, confermandogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento. La norma, per essere operativa, richiede ancora la pubblicazione del d.m. di attuazione, ma, ormai, è definita la cornice operativa con la precisazione di importanti misure poste a tutela del destinatario quali lazione che non è andata a buon fine, la procedura dellazione da eseguire nei ...

Luc14nS : @Arisu_Mizuno @Jnterista_9 @perchetendenza Ok ci ho messo un po' a vedere la notifica ma.. il suo mi pare fosse un… - euphxriagirl_97 : Mi è arrivata la notifica di amazon degli album degli enhypen ?????? - chittaponpon : ma porca troia, non mi è arrivata nessuna notifica... sul canale della sm e degli nct non trovo il video, che cazzo succede???? - jacopo_de : @simmetricaMente My two cents: togli la condivisione automatica degli aggiornamenti e poi aggiorni la posizione. Co… - tinadaisies : Comunque quelli di Weverse cessi perché la notifica per l’intervista di Jin è arrivata oggi ed è scritta in coreano… -

Ultime Notizie dalla rete : notifica degli Notifica di appello a difensore in primo grado già revocato è nulla Altalex Pedofilia, corte suprema in Australia cita per la prima volta anche Papa Francesco: «Il Vaticano sapeva degli abusi»

Pedofilia, un'altra inchiesta getta ombre sul Vaticano. Papa Francesco, oltre all'arcivescovo di Melbourne Peter Comensoli e la stessa arcidiocesi di Melbourne sono citati in giudizio ...

Sospensione degli esami di licenza: Avvertenza Scuola guida

Tutto rinviato Il Ministero dei Trasporti ha appena notificato le procedure relative Patenti di guida Quale Lenzuola rosaDocumenti che ti qualificano per ...

Pedofilia, un'altra inchiesta getta ombre sul Vaticano. Papa Francesco, oltre all'arcivescovo di Melbourne Peter Comensoli e la stessa arcidiocesi di Melbourne sono citati in giudizio ...Tutto rinviato Il Ministero dei Trasporti ha appena notificato le procedure relative Patenti di guida Quale Lenzuola rosaDocumenti che ti qualificano per ...