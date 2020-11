Inter, impatto importate del Coronavirus sul bilancio: i dettagli (Di sabato 28 novembre 2020) Effetto Coronavirus sul bilancio dell’Inter E’ un effetto importante quello causato dal Coronavirus sul bilancio dell’Inter approvato nella giornata di ieri durante l’Assemblea dei soci. Il quadro dei conti del club nerazzurro è fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il fatturato, al netto delle plusvalenze, è stato di 310,8 milioni. Tenendo conto che 51 milioni circa di proventi tv e sponsorizzazioni sono stati spostati al 2020-21 in base al principio della competenza, i ricavi ammonterebbero a 362,2 milioni, contro i 376,9 del 2018-19. Dove sta la differenza? L’anno scorso l’Inter ha dovuto rinunciare ai 45 milioni di contratti con sponsor asiatici scaduti a giugno 2019. Ha attivato 14 nuove partnership e ha incassato 10 milioni dall’assicurazione ... Leggi su intermagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Effettosuldell’E’ un effetto importante quello causato dalsuldell’approvato nella giornata di ieri durante l’Assemblea dei soci. Il quadro dei conti del club nerazzurro è fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Il fatturato, al netto delle plusvalenze, è stato di 310,8 milioni. Tenendo conto che 51 milioni circa di proventi tv e sponsorizzazioni sono stati spostati al 2020-21 in base al principio della competenza, i ricavi ammonterebbero a 362,2 milioni, contro i 376,9 del 2018-19. Dove sta la differenza? L’anno scorso l’ha dovuto rinunciare ai 45 milioni di contratti con sponsor asiatici scaduti a giugno 2019. Ha attivato 14 nuove partnership e ha incassato 10 milioni dall’assicurazione ...

