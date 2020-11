Fabrizio Corona demolisce Fedez e Chiara Ferragni e fa allusioni sulla loro vita sessuale

Leggi su isaechia

(Di sabato 28 novembre 2020)e la mogliesono due dei personaggi più seguiti e amati sui social e non solo, e molto spesso sono stati al centro di numerose polemiche o attacchi. Questa volta è stato l’ex re dei paparazzia scagliarsi duramente con i Ferragnez in un’intervista rilasciata a MOW Magazine in cui ha messo in dubbio tutto ciò che hanno costruito in questi anni, toccando anche lae la, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. E ancora: Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di ...