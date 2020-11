Uomini e Donne, Davide sulla scelta: la confessione potrebbe deludere (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tronista pugliese si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma ed esprime la sua opinione sulle tre corteggiatrici che sta conoscendo, dando qualche indizio ai telespettatori su quella che potrebbe essere la sua scelta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tronista pugliese si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma ed esprime la sua opinione sulle tre corteggiatrici che sta conoscendo, dando qualche indizio ai telespettatori su quella cheessere la suaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - dulcinea128 : Quegli uomini che, nella giornata della violenza sulle donne, scrivono che, poverini, anche loro subiscono violenza… - demctozdemir : RT @SaraRRSnow: -urge una controllatina veloce sul dizionario di italiano. Gli uomini tossici sono ben altri e che vi assicuro che se tutt… -