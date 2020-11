Ultime Notizie Roma del 27-11-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020)dailynews radiogiornale e venerdì 27 novembre Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio il nuovo dpcm sulle misure anti covid ti confermerà la divisione delle regioni in tre fasce introdurrà specifiche restrizioni per il Natale secondo fonti di governo oggi attese nuove valutazioni dopo il confronto con quello tecnico-scientifico istituto superiore della sanità mi aspetto un RT che scende Alunno è che regioni rosse passino arancioni e gialle dice Conte Lombardia Toscana potrebbero essere tra queste risale però è morto tra positività e tamponi in Italy al 12,5% tregua fiscale di fine anno per alleviare i cittadini e imprese dal peso della crisi covid quello che hai quasi unanime in parlamento lo spostamento altri 8 miliardi governo cercherà di chiudere il quarto decreto Ristori in via Libera del Consiglio dei Ministri potrebbe attivarsi arrivare ...