Tutta la gente che rischia il contagio per un selfie da Primark (Di venerdì 27 novembre 2020) Primark Roma ha aperto. Lo sappiamo noi, lo sapete voi, lo sa il mondo intero. I social si sono riempiti di immagini che arrivano dal centro commerciale Maximo in zona Laurentina nella capitale. La gioia è tanta in questo Black Friday segnato dal consumo sfrenato e dai vantaggi degli sconti ma dalle foto sui social e dal canale Instagram creato dai fan del negozio di Roma sembra che le persone si siano scordate della pandemia. Tra le Instagram stories e le foto su Twitter a Primark Roma sono evidenti le file e gli assembramenti tra canti e balli tipici di un’inaugurazione, il tutto controllato da personale addetto. Se le file vengono rispettate e fuori si viene invitati a stare distanti quando non lo si fa, dentro qualche assembramento nel reparto natalizio – come riporta Il Fatto Quotidiano – si è creato. LEGGI ANCHE >>> La bufala di Conte e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020)Roma ha aperto. Lo sappiamo noi, lo sapete voi, lo sa il mondo intero. I social si sono riempiti di immagini che arrivano dal centro commerciale Maximo in zona Laurentina nella capitale. La gioia è tanta in questo Black Friday segnato dal consumo sfrenato e dai vantaggi degli sconti ma dalle foto sui social e dal canale Instagram creato dai fan del negozio di Roma sembra che le persone si siano scordate della pandemia. Tra le Instagram stories e le foto su Twitter aRoma sono evidenti le file e gli assembramenti tra canti e balli tipici di un’inaugurazione, il tutto controllato da personale addetto. Se le file vengono rispettate e fuori si viene invitati a stare distanti quando non lo si fa, dentro qualche assembramento nel reparto natalizio – come riporta Il Fatto Quotidiano – si è creato. LEGGI ANCHE >>> La bufala di Conte e ...

borghi_claudio : @Massimi28687776 Per carità... per i nostri media se nomini la Svizzera stai nominando gente che ammazza i vecchi i… - ZiaDeDe84 : La gente in questo momento è #stressata per il fatto del #COVID19 che nn #lavorare e altre cose.Mi chiedo perchè qu… - PattyV11434094 : @matteosalvinimi Milioni di posti di lavoro , ci sono anche in agricoltura, ma non vedo tutta questa gente che vuol… - 17_roxane : @EMILY40374953 @ladyinviolet__ Hanno fatto riferimento ad una setta, nom credo sia una cosa intelligente parlare da… - Gif_di_Tina : @Giuliamanti Una donna seria e intelligente, che ha intenzioni serie, capirebbe che tutta questa gente la usa. Sicc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta gente "Con me gli over sessanta d'Italia realizzano il loro sogno di cantare" ilGiornale.it Maradona morto, maxi assembramenti a Napoli; polemiche in tutta Italia: «Diego non fa gol al coronavirus»

Il giorno dopo la morte del campione argentino Diego Armando Maradona tutta Napoli ha voluto rendere omaggio ad uno dei suoi maggiori simboli. In un momento molto delicato, nel pieno della ...

Diego Maradona, la paparazzata piccante in piscina. "La vera mano de Dios", quando lo beccarono con Rocio Olivo in piscina

Gli addetti ai lavori le hanno detto di ritornare per l'apertura dei cancelli per permettere l'ingresso a tutti i tifosi e appassionati: "Mi hanno detto di venire alle 7 del mattino quando viene tutta ...

Il giorno dopo la morte del campione argentino Diego Armando Maradona tutta Napoli ha voluto rendere omaggio ad uno dei suoi maggiori simboli. In un momento molto delicato, nel pieno della ...Gli addetti ai lavori le hanno detto di ritornare per l'apertura dei cancelli per permettere l'ingresso a tutti i tifosi e appassionati: "Mi hanno detto di venire alle 7 del mattino quando viene tutta ...