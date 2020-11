Sassuolo-Inter, probabili formazioni e orari tv (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la batosta con il Real Madrid , l'Inter è chiamata a una immediata reazione in campionato, ma di fronte c'è un match molto complicato con il Sassuolo di De Zerbi secondo in classifica. I ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo la batosta con il Real Madrid , l'è chiamata a una immediata reazione in campionato, ma di fronte c'è un match molto complicato con ildi De Zerbi secondo in classifica. I ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - alexfrosio : #SassuoloInter istruzioni per l’uso: qui la mappa per capire come potrà essere la partita, come attaccano e come di… - InteristaYanas : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e @lenovoitalia #Inter… - FcInterNewsit : Sassuolo-Inter, possibile panchina per Lukaku ????????? Scarica l’app o leggi le notizie sul nostro sito ??… -