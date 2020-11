Sassuolo, De Zerbi: «Ecco tutti gli assenti. Inter una delle più forti» (Di venerdì 27 novembre 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Le parole del tecnico del Sassuolo. Inter – «E’ una grande squadra, una delle più forti in Italia, al di là del momento, noi invece rimaniamo una squadra che sta cercando di fare qualcosa di più di quello che era nelle aspettative, ma non ci deve spostare nulla nel coraggio di fare risultato». ASSENZE – «Non ci saranno Caputo, Defrel, Haraslin, Federico Ricci e anche Romagna che non cito mai ma è un’assenza pesante sotto tutti i punti di vista, e abbiamo il rischio Chiriches. Vedremo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Roberto De, tecnico del, ha parlto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’le sue dichiarazioni Roberto Deparla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’. Le parole del tecnico del– «E’ una grande squadra, unapiùin Italia, al di là del momento, noi invece rimaniamo una squadra che sta cercando di fare qualcosa di più di quello che era nelle aspettative, ma non ci deve spostare nulla nel coraggio di fare risultato». ASSENZE – «Non ci saranno Caputo, Defrel, Haraslin, Federico Ricci e anche Romagna che non cito mai ma è un’assenza pesante sottoi punti di vista, e abbiamo il rischio Chiriches. Vedremo ...

zazoomblog : Sassuolo-Inter De Zerbi in conferenza: “Noi migliorati nell’attenzione e domani ne servirà molta” - #Sassuolo-Inter… - Sport_Mediaset : #Sassuolo, #DeZerbi: '#Inter sempre grande, noi puntiamo a esserlo'. #SportMediaset - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Con l'Inter né all'arrembaggio né troppo attendisti': Il tecnico neroverde: 'I nostri miglior… - FcInterNewsit : Sassuolo, De Zerbi: 'Inter tra le più forti d'Italia. Non ci saranno Caputo, Defrel, Haraslin, Ricci e Romagna' - controviaggio : @bergomifabio Conte ha già studiato come sorprendere De Zerbi... Difesa a tre, tiki taka orrizontale e repentini la… -