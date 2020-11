Padella consumata? Con questo trucchetto torna antiaderente!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 27 novembre 2020) Avere gli strumenti giusti in cucina è molto importante, pentole e padelle sono un’ingrediente fondamentale, per la buona riuscita di ogni piatto, in particolare le padelle antiaderenti ci permettono di cucinare aggiungendo molti meno grassi rendendo i cibi più sani. Il rivestimento di queste teglie però con il tempo si rovina, e per far fronte a ciò oggi vi suggeriamo un metodo che non solo darà nuova vita alle pentole che in origine erano già antiaderenti, ma renderà antiaderenti anche quelle di acciaio o ghisa, che non hanno alcun rivestimento. Prima di procedere vi ricordiamo che le pentole parecchio usurate vanno gettate, perché potrebbero essere nocive per la salute,metodo è utile solo per evitare che i graffi si trasformino in punti di usura evidenti, rendendo così le pentole completamente inutilizzabili. Primo passo: lavare nel modo corretto Prima di ...