“Lavorare in Amazon fa diventare dei robot” | le testimonianze choc dei dipendenti

Rovigo, 27 nov – Lavorare in Amazon rende gli umani dei robot? Così sembra emergere da una inchiesta di Tpi che ha interrogato i lavoratori del colosso di Jeff Bezos dello stabilimento situato sul confine tra San Bellino e Castelguglielmo, due Comuni a poco più di venti chilometri da Rovigo. Aperto il 21 settembre scoro, comprende circa 220 posti a tempo indeterminato, secondo l'azienda. "Lavorare in Amazon rende robot" In questo stabilimento Amazon, i lavoratori diventerebbero robot: secondo chi vi lavora, i ritmi di lavoro sono molto simili a quelli di una catena di montaggio stile Ford, con passaggi obbligati e automatizzati, e la valutazione viene misurata matematicamente. Una cosa che negli anni '70 ha generato capolavori cinematografici come La classe operaia va in Paradiso.

