Gianni Cossu morto per il troppo freddo | viveva da solo in un camper

L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Gianni Cossu, di 72 anni, è morto all’interno del suo camper a Lavello, in provincia di Massa. Dopo due giorni che non si avevano due notizie, sono scattate le indagini. L’uomo è morto per ipotermia.Massa: l’uomo, di 72 anni, non dava sue notizie da due giorni. L’allarme di alcuni residenti, dentro il mezzo con lui c’era il cane ...