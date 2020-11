Ddl uomini maltrattanti, Conzatti: “È una rivoluzione copernicana” (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “È un fenomeno strutturale, omogeneo e legato a un sistema patriarcale. Dobbiamo dirci che il problema della violenza non sono le donne, ma gli uomini anzi il comportamento degli uomini violenti. È questo l’ approccio nuovo, ed è una rivoluzione copernicana”. Presenta con questa fermezza la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, anche segretaria della Commissione d’Inchiesta sul femminicidio, il suo ddl per il recupero e il lavoro di rieducazione dei maltrattanti, esprimendo l’auspicio che “il Senato lo approvi il prima possibile” insieme a quello della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Alessandra Maiorino, sempre dedicato al recupero dei maltrattanti e all’azione correttiva sul loro agito violento. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “È un fenomeno strutturale, omogeneo e legato a un sistema patriarcale. Dobbiamo dirci che il problema della violenza non sono le donne, ma gli uomini anzi il comportamento degli uomini violenti. È questo l’ approccio nuovo, ed è una rivoluzione copernicana”. Presenta con questa fermezza la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, anche segretaria della Commissione d’Inchiesta sul femminicidio, il suo ddl per il recupero e il lavoro di rieducazione dei maltrattanti, esprimendo l’auspicio che “il Senato lo approvi il prima possibile” insieme a quello della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Alessandra Maiorino, sempre dedicato al recupero dei maltrattanti e all’azione correttiva sul loro agito violento.

Ultime Notizie dalla rete : Ddl uomini Ddl uomini maltrattanti, Conzatti: "È una rivoluzione copernicana" - DIRE.it Dire Prevenzione violenza sulle donne: centri d’ascolto per i maltrattanti e microcredito per le vittime

Al Senato si è svolto oggi il convegno sulla ‘Prevenzione della violenza sulle donne attraverso l’intervento sugli uomini autori di atti ...

I nuovi illuminati: storia di uomini che amano le donne

Mi riferisco soprattutto alla giornata appena trascorsa contro la violenza sulle donne. Va bene ricordarla e va bene anche rendere pubblici dati talmente drammatici che dovrebbero far piangere e vergo ...

