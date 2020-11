Covid: foglio rosa, bollo e tutte le altre scadenze rinviate (Di venerdì 27 novembre 2020) 30 aprile 2021. È questa la nuova data di scadenza di patenti e fogli rosa che non sono più in corso di validità e sono prossimi alla scadenza durante l’emergenza Coronavirus. È arrivata l’approvazione della Camera al DL Covid che contiene una delle tante proroghe necessarie a causa delle chiusure obbligate per il Covid-19. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) 30 aprile 2021. È questa la nuova data di scadenza di patenti e fogli rosa che non sono più in corso di validità e sono prossimi alla scadenza durante l’emergenza Coronavirus. È arrivata l’approvazione della Camera al DL Covid che contiene una delle tante proroghe necessarie a causa delle chiusure obbligate per il Covid-19.

Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi. Vale anche per le carte d'identità. Per quanto riguarda l'espatrio però la validità resta quella indicata sul documento ...

Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi. Vale anche per le carte d'identità. Per quanto riguarda l'espatrio però la validità resta quella indicata sul documento ...