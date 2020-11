Covid-19, Guerra: “La curva dei contagi è ancora in bilico, serve attenzione” (Di venerdì 27 novembre 2020) "Siamo ancora molto in bilico con la curva che è in discesa ma non ancora sotto il tasso Rt a 1, È indispensabile avere ancora molta attenzione anche perché l'esperienza estiva ci insegna quello che può succedere". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) "Siamomolto incon lache è in discesa ma nonsotto il tasso Rt a 1, È indispensabile averemolta attenzione anche perché l'esperienza estiva ci insegna quello che può succedere". L'articolo .

orizzontescuola : Covid-19, Guerra: “La curva dei contagi è ancora in bilico, serve attenzione” - BinaryOptionEU : RT '#Covid, Guerra: 'Ancora qualche giorno di sofferenza, ma picco sembra superato' - CollegioPaoloVI : RT @meetme2night: ?? “Algoritmi e pandemia: la “guerra culturale” dell’informazione ai tempi del Covid-19” @afrontiercity di @ LaStatale pr… - mrcrto : RT @ImolaOggi: ??Covid, Crisanti: il vaccino lo faccio, ma dopo aver visto i dati Guerra (Oms): “per ora non esistono vaccini, ma solo ‘cand… - ImolaOggi : ??Covid, Crisanti: il vaccino lo faccio, ma dopo aver visto i dati Guerra (Oms): “per ora non esistono vaccini, ma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Guerra Covid, Guerra: "Ancora qualche giorno di sofferenza, ma picco sembra superato" Adnkronos "Medici decimati, le cure sono a rischio"

Se la sanità, Covid e non Covid, rallenta non è solo perchè i malati sono tanti e le misure di sicurezza allungano tempi e dilazionano visite. È anche perchè mancano medici. Decimati dall'infezione. A ...

Covid, dati positivi, l’Umbria può tornare zona gialla

Covid, dati positivi, l’Umbria può tornare zona gialla “I segnali di ottimismo di qualche settimana fa si sono fatti adesso più consistenti – lo ha detto la presidente dur ...

Se la sanità, Covid e non Covid, rallenta non è solo perchè i malati sono tanti e le misure di sicurezza allungano tempi e dilazionano visite. È anche perchè mancano medici. Decimati dall'infezione. A ...Covid, dati positivi, l’Umbria può tornare zona gialla “I segnali di ottimismo di qualche settimana fa si sono fatti adesso più consistenti – lo ha detto la presidente dur ...