Coronavirus: virologo Pregliasco, 'curva piatta ma per calo morti 2 settimane' (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Segnali positivi ci sono. Quello che si sta facendo ha una sua utilità" sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. "Ovviamente i casi di morte sono una grande angoscia, e temo che non diminuiranno prima di 2 settimane perché come sappiamo sono l'ultimo indicatore a calare". Intanto però "si vede l'appiattimento della curva del contagio, siamo riusciti a spuntare l'apice e con questa spalmatura" delle nuove infezioni "nel tempo si riescono a gestire i casi più impegnativi in funzione delle capacità di azione degli ospedali, navigando su un valore che è ancora impegnativo, ma non disperante". E' l'analisi del virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Segnali positivi ci sono. Quello che si sta facendo ha una sua utilità" sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. "Ovviamente i casi di morte sono una grande angoscia, e temo che non diminuiranno prima di 2perché come sappiamo sono l'ultimo indicatore a calare". Intanto però "si vede l'appiattimento delladel contagio, siamo riusciti a spuntare l'apice e con questa spalmatura" delle nuove infezioni "nel tempo si riescono a gestire i casi più impegnativi in funzione delle capacità di azione degli ospedali, navigando su un valore che è ancora impegnativo, ma non disperante". E' l'analisi deldell'università Statale di Milano Fabrizio, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus.

