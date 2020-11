Claudia Tosoni – Chi è la fidanzata di Giorgio Pasotti?

(Di venerdì 27 novembre 2020)non è di certo sconosciuta agli occhi dei fan italiani: è ladi, considerato uno dei sex symbol dello spettacolo nostrano. Anche lei non è nuova del settore, anche se la sua carriera riguarda il mondo della moda.è infatti un’ex Miss: ha partecipato alla kermesse nazionale nel 2012, con la fascia di Miss Sorriso Lazio. Al pari del suo compagno, è diventata a sua volta attrice., ladiha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla sua avvenenza fisica. Dopo aver sfiorato la corona di reginetta a Miss Italia 2012, la modella è ...

amandamerli : Chi è la bellissima Claudia Tosoni, compagna di Giorgio Pasotti -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Tosoni

Giorgio Pasotti, tutto su di lui: età, ex fidanzate e attuale compagna del celebre attore italiano. Scopri tutto ciò che c'è da sapere.Giorgio Pasotti è il protagonista de "Il silenzio dell'acqua 2". A "Tv Sorrisi e Canzoni" racconta: "Devo tutto a mio padre, per me è stato fondamentale" ...