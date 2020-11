Voti scuola primaria non più numerici dal 2020, come saranno i nuovi (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia era già stata preannunciata al termine del precedente anno scolastico, ma i Voti scuola primaria da questa ultima parte del 2020 e ancora nel 2021 non saranno più numerici. I più giovani studenti non avranno la loro valutazione intermedia o finale espressa in numeri ma piuttosto con un giudizio a parole, un po’ più complesso ma esplicativo dell’esatto grado di apprendimento dell’alunno. Non più Voti scuola primaria numerici ma giudizi descrittivi dunque, con l’obiettivo di rendere più trasparente e chiara per i genitori e i tutori la valutazione del giovane studente. Tutti i bambini impegnati nel ciclo delle scuole elementari insomma, già alla fine di questo 2020 al termine del primo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia era già stata preannunciata al termine del precedente anno scolastico, ma ida questa ultima parte dele ancora nel 2021 nonpiù. I più giovani studenti non avranno la loro valutazione intermedia o finale espressa in numeri ma piuttosto con un giudizio a parole, un po’ più complesso ma esplicativo dell’esatto grado di apprendimento dell’alunno. Non piùma giudizi descrittivi dunque, con l’obiettivo di rendere più trasparente e chiara per i genitori e i tutori la valutazione del giovane studente. Tutti i bambini impegnati nel ciclo delle scuole elementari insomma, già alla fine di questoal termine del primo ...

