Selvaggia Roma in lacrime al Grande Fratello Vip: “Eravamo in trappola” (Di giovedì 26 novembre 2020) Selvaggia Roma parla del suo complicato passato al Grande Fratello Vip, nella casa non trattiene le lacrime Selvaggia Roma ha parlato del suo passato al Grande Fratello Vip, la nota influencer sta partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera mentre chiacchierava con alcuni concorrenti nella casa più spiata d’Italia ha raccontato che la sua infanzia non è stata sempre facile, la madre ha sofferto molto quando erano in Tunisia. La gieffina è nata da mamma italiana e padre tunisino, è nota con il nome d’arte Selvaggia Roma ma in realtà si chiama Sabrina Haddaji. Quando lei era molto piccola la madre voleva riportarla in Italia, ma non è ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 26 novembre 2020)parla del suo complicato passato alVip, nella casa non trattiene leha parlato del suo passato alVip, la nota influencer sta partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera mentre chiacchierava con alcuni concorrenti nella casa più spiata d’Italia ha raccontato che la sua infanzia non è stata sempre facile, la madre ha sofferto molto quando erano in Tunisia. La gieffina è nata da mamma italiana e padre tunisino, è nota con il nome d’artema in realtà si chiama Sabrina Haddaji. Quando lei era molto piccola la madre voleva riportarla in Italia, ma non è ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - Erika08845078 : RT @JAVREGUISS: Se tre anni fa, guardando Temptation Island, mi avessero detto che avrei pianto per Selvaggia Roma li avrei presi per pazzi… - CrescenzoFilo : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi a Selvaggia Roma: “amore c’è da piangere per come ti hanno attaccato le extensions” #GFVIP - Novella_2000 : Parte la sigla di Temptation Island e Andrea e Giulia scherzano con Selvaggia (VIDEO) #gfvip - MondoTV241 : #GiulioRaselli fa un duro attacco a #AndreaZelletta e svela un aneddoto su #SelvaggiaRoma #grandefratellovip -