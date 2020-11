Scostamento di bilancio | maggioranza sul filo

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il governo Conte si ritroverà oggi di nuovo alla conta dei voti, con il possibile soccorso di Forza Italia. Ma se la coalizione disi muove verso il voto sullodipuntando a essere autosufficiente, non c’è altrettanto ottimismo per il 9 dicembre, quando bisognerà decidere sulla riforma del Fondo Salva-Stati. E qui i giallorossi continuano a essere irrimediabilmente spaccati. Si parte con il test di oggi. Alla Camera e al Senato si vota l’autorizzazione a un nuovo deficit di 8 miliardi, destinati ad allargare i ristori per le attività colpite dalle chiusure e a rafforzare la legge di. Lo schieramento che sostiene Conte si dice autosufficiente, nonostante i continui esodi dai gruppi Cinque Stelle. Ben 52 i parlamentari grillini – ricorda Repubblica – hanno cambiato casacca dal ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - MolinariRik : Se deve esserci un nuovo scostamento di bilancio allora la Lega chiede che venga usato per bloccare i versamenti di… - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Focus sul cdx. Domani i voti su scostamento bilancio, oggi vertice alla ricerca dell’unità (… - g_brunella : RT @sarabanda_: Oggi si vota lo scostamento di bilancio. È richiesta la maggioranza assoluta ed il Governo rischia al Senato. (Si va verso… - rtl1025 : ?? 'Abbiamo mandato alcune proposte al #governo, sulla base delle risposte voteremo lo scostamento di #bilancio. Chi… -

Va in tivvù e alla Candide descrive il migliore dei mondi possibili come se invece non fossimo nella palude: «Il governo sta lavorando anche su questo...». E' il mantra ...Una moratoria fiscale per le scadenze di fine anno. Per dare ossigeno ai contribuenti e affrontare l’emergenza in maniera efficace. Va dritto al punto il vice ministro ...