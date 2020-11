Sampdoria, Ranieri: «Siamo stati dei polli, abbiamo fatto tre gol per loro» (Di giovedì 26 novembre 2020) Claudio Ranieri commenta la sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa e l’uscita anticipata dalla manifestazione. Le sue parole Claudio Ranieri commenta la sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa. Le sue parole. «Siamo stati dei polli. abbiamo fatto quattro gol questa sera, tre per loro però. Li abbiamo mandati in porta con i nostri passaggi. Giusto pagare quando sbagli. Sono nostri gli errori di oggi, ma anche quelli di domenica scorsa contro il Bologna. Non va bene così. Le tre partite che abbiamo vinto in sequenza ci hanno dato un po’ alla testa». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE A Ranieri SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Claudiocommenta la sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa e l’uscita anticipata dalla manifestazione. Le sue parole Claudiocommenta la sconfitta in Coppa Italia contro il Genoa. Le sue parole. «deiquattro gol questa sera, tre perperò. Limandati in porta con i nostri passaggi. Giusto pagare quando sbagli. Sono nostri gli errori di oggi, ma anche quelli di domenica scorsa contro il Bologna. Non va bene così. Le tre partite chevinto in sequenza ci hanno dato un po’ alla testa». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE ASU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria : «Onorato di aver ricevuto questo premio da uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Riposa in pace, Diego».… - sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati per #SampGenoa ?? Per il report completo ?? - somme_05 : @it_samp @sampdoria Siamo scarsi... è inutile girarci intorno.. Ranieri sbaglierà come tanti fanno ma è più facile… - sampdoria : ?? #SampGenoa, #Ranieri: «Troppi regali, ritroviamoci» ?? - LURLODELLASUD : @sampdoria @unavitadacinema il derby si gioca con cattiveria e soprattutto con i titolari,nel derby di Roma Ranieri… -