Piste chiuse a Natale, Crisanti: «Con tutti questi morti io non penserei a sciare» (Di giovedì 26 novembre 2020) «Il grafico dei morti ci fa riflettere che ci sono altri problemi di carattere sociale e morale, perché io, onestamente, non penserei di andare a sciare sapendo che ci sono ancora centinaia di morti al giorno». Il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, ha parlato a RaiNews24 della situazione Coronavirus in Italia e delle priorità da stabilire nell’organizzazione della vita pubblica nelle prossime settimane. «Sono scelte personali e sicuramente gli operatori sciistici hanno il diritto di lavorare – ha detto Crisanti a proposito dell’ipotesi di chiusura degli impianti invernali – però sappiamo che così si dà una possibilità al virus di trasmettersi. Penso ci debbano essere, e sicuramente ci saranno, delle misure di buonsenso da ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) «Il grafico deici fa riflettere che ci sono altri problemi di carattere sociale e morale, perché io, onestamente, nondi andare asapendo che ci sono ancora centinaia dial giorno». Il virologo Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, ha parlato a RaiNews24 della situazione Coronavirus in Italia e delle priorità da stabilire nell’organizzazione della vita pubblica nelle prossime settimane. «Sono scelte personali e sicuramente gli operatori sciistici hanno il diritto di lavorare – ha dettoa proposito dell’ipotesi di chiusura degli impianti invernali – però sappiamo che così si dà una possibilità al virus di trasmettersi. Penso ci debbano essere, e sicuramente ci saranno, delle misure di buonsenso da ...

LegaSalvini : ZAIA: 'Se le piste da sci devono rimanere chiuse, ciò valga per tutta l’Europa. Non si può vietare lo sci in Veneto… - HuffPostItalia : Zaia: 'Se le piste da sci dovranno restare chiuse, sia così in tutta Europa' - myrtamerlino : Ci si chiede cosa bisogna fare a #Natale: shopping sì o shopping no? Piste da sci aperte o chiuse? Il dilemma tra s… - JimyML : RT @Corriere: Covid e sci, Merkel rilancia: «Un patto Ue sulle piste chiuse a Natale». L’Austria ba... - cribart : RT @Corriere: Covid e sci, Merkel rilancia: «Un patto Ue sulle piste chiuse a Natale». L’Austria ba... -

