Laura Boldrini non ha detto che «non esistono italiani in difficoltà, ma solo gente a cui piace lamentarsi» (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 26 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto di Laura Boldrini accompagnata da una sua presunta dichiarazione che, stando a quanto riportato, sarebbe stata rilasciata durante la trasmissione Rai Che Tempo che fa, andata in onda il 13 maggio 2018. La deputata avrebbe detto: «Non esistono italiani in difficoltà, ma solo gente a cui piace lamentarsi invece di rimboccarsi le maniche e andare a lavorare». Questa notizia è falsa e ce ne siamo già occupati nel 2019. Cominciamo con il precisare che Laura Boldrini non era ospite della puntata di Che Tempo che fa trasmessa il 13 maggio 2018, come si può verificare qui e qui. Inoltre, la presunta dichiarazione non trova riscontro ... Leggi su facta.news (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 26 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto diaccompagnata da una sua presunta dichiarazione che, stando a quanto riportato, sarebbe stata rilasciata durante la trasmissione Rai Che Tempo che fa, andata in onda il 13 maggio 2018. La deputata avrebbe: «Nonin, maa cuiinvece di rimboccarsi le maniche e andare a lavorare». Questa notizia è falsa e ce ne siamo già occupati nel 2019. Cominciamo con il precisare chenon era ospite della puntata di Che Tempo che fa trasmessa il 13 maggio 2018, come si può verificare qui e qui. Inoltre, la presunta dichiarazione non trova riscontro ...

A Viale Mazzini è scoppiato il caso Detto Fatto. Il programma di Bianca Guaccero, in onda nel primo pomeriggio su Rai2, è stato messo alla gogna per un tutorial che spiegava come fare la spesa in modo ...

ha chiesto la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. E ancora l'onorevole Laura Boldrini, secondo la quale «su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo.Il servizio pubblico trasmette il ...

A Viale Mazzini è scoppiato il caso Detto Fatto. Il programma di Bianca Guaccero, in onda nel primo pomeriggio su Rai2, è stato messo alla gogna per un tutorial che spiegava come fare la spesa in modo ...ha chiesto la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. E ancora l'onorevole Laura Boldrini, secondo la quale «su #Rai2 va in onda il peggiore sessismo.Il servizio pubblico trasmette il ...