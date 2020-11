Hyundai Click to Buy, come ti compro l’auto online sulla piattaforma dedicata (Di giovedì 26 novembre 2020) Acquistare una nuova automobile interamente online: ora Hyundai permette di farlo grazie a Click To Buy, una inedita piattaforma web. L’Italia è il primo Paese europeo scelto da Hyundai per la sperimentazione del servizio, che fa parte del processo di trasformazione digitale del costruttore coreano. Su Hyundai Click to Buy è possibile esplorare i modelli, configurare la vettura secondo le proprie preferenze, nonché fare confronti fra le proposte e identificare quella più adatta alle proprie esigenze. La piattaforma Hyundai Click to Buy è accessibile da qualsiasi device sul sito dedicato (https://Clicktobuy.Hyundai.it), mettendo il cliente direttamente in contatto con il personale degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Acquistare una nuova automobile interamente: orapermette di farlo grazie aTo Buy, una ineditaweb. L’Italia è il primo Paese europeo scelto daper la sperimentazione del servizio, che fa parte del processo di trasformazione digitale del costruttore coreano. Suto Buy è possibile esplorare i modelli, configurare la vettura secondo le proprie preferenze, nonché fare confronti fra le proposte e identificare quella più adatta alle proprie esigenze. Lato Buy è accessibile da qualsiasi device sul sito dedicato (https://tobuy..it), mettendo il cliente direttamente in contatto con il personale degli ...

