Giorgio Manetti commenta Gemma | ” Non auguro nulla ad una come lei…”

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020), ex cavaliere del parterre maschile,aspramente le parole di. Sappiamo tutti che la Galgani anni ha avuto una lunga frequentazione con l’uomo, ma ad oggi tra i due non scorre buon sangue o almeno questo si evince dalle loro dichiarazioni. La dama del Trono Over si sarebbe lamentata molto del suo ex, il quale parlerebbe di lei nelle varie interviste. Questa cosa non è pergradita e durante le puntate di Uomini e Donne lo ha rivelato più e più volte, chiedendo pubblicamente di smetterla.Sono passati ormai diversi anni da quando la loro relazione si è chiusa definitivamente.ha lasciato il dating e ad oggi è felicemente fidanzato mentre la dama ...