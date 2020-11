Genoa, Pellegrini: «Bravi a non mollare, giocato da squadra» (Di giovedì 26 novembre 2020) Luca Pellegrini, terzino del Genoa, celebra il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole post Sampdoria Luca Pellegrini, ai microfoni di Rai Sport, esprime tutta la sua felicità per il passaggio del turno in Coppa Italia. «È stata una partita difficile, è sempre un derby. Siamo stati Bravi noi a non mollare, a saper soffrire. Ci ha dato una grande carica quello che abbiamo dovuto digerire in questo periodo per colpa nostra e del Coronavirus. Siamo stati Bravi a sfruttare le occasioni, a giocare da squadra e da famiglia». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Luca, terzino del, celebra il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole post Sampdoria Luca, ai microfoni di Rai Sport, esprime tutta la sua felicità per il passaggio del turno in Coppa Italia. «È stata una partita difficile, è sempre un derby. Siamo statinoi a non, a saper soffrire. Ci ha dato una grande carica quello che abbiamo dovuto digerire in questo periodo per colpa nostra e del Coronavirus. Siamo statia sfruttare le occasioni, a giocare dae da famiglia». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

