Emma Marrone parla di maternità: “Non è un obbligo, ognuno ha un percorso” (Di giovedì 26 novembre 2020) Emma Marrone parla di maternità e lo fa con delle parole forse un pò diverse da quelle che tutti si aspettavano ma che la rispecchiano in pieno. Foto da Instagram: @real brownE’ una delle giudici di X-Factor, il programma di Tv 8 in cui ancora una volta sta dimostrando di avere tanto carattere e voglia di farsi valere e di far valere anche tutti i cantante che incontra. Nella sua lunga intervista per il Messaggero però si lascia andare anche a delle confessioni importanti sulla sua sfera privata, ammettendo di non aver ancora trovato la persona giusta ma di sapere che in qualche parte del mondo esiste. Nessuna parole sulla sua presunta laison con Stefano De Martino. Infine la giovane parla anche di maternità e spiazza: “Non è un ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020)die lo fa con delle parole forse un pò diverse da quelle che tutti si aspettavano ma che la rispecchiano in pieno. Foto da Instagram: @real brownE’ una delle giudici di X-Factor, il programma di Tv 8 in cui ancora una volta sta dimostrando di avere tanto carattere e voglia di farsi valere e di far valere anche tutti i cantante che incontra. Nella sua lunga intervista per il Messaggero però si lascia andare anche a delle confessioni importanti sulla sua sfera privata, ammettendo di non aver ancora trovato la persona giusta ma di sapere che in qualche parte del mondo esiste. Nessuna parole sulla sua presunta laison con Stefano De Martino. Infine la giovaneanche die spiazza:è un ...

vojdgregorelli : @Gabriel17277327 io che ho shippato emma marrone con Stefano de Martino per 6 anni??????? - zazoomblog : Emma Marrone sfogo e scelta sui figli: “Non ne voglio ora ecco perché” - #Marrone #sfogo #scelta #figli: - zazoomblog : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - Italia_Notizie : Emma Marrone: “Io non voglio figli ora. La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli… - flbbergasted : come* lol c'è da dire inoltre che tra una pubblicità dove si cerca di combattere attivamente il tabù del sangue mes… -