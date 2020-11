Di Maio | Macron e gli steccati ideologici Scrive il prof Campati

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ha indubbiamente ragione il ministro Dia sottolineare la necessità di un approccio multilaterale per la gestione delle più complesse questioni globali. D’altronde il Covid-19 ci dimostra quotidianamente che anche le più sofisticate previsioni possono perdere di valore nel giro di poche ore. Ma la necessità di affrontare in maniera coordinata le sfide sempre più incalzanti che le democrazie si trovano ad affrontare non deve essere confusa con la ricerca di un consenso globale, per così dire. In altre parole, dovrebbe essere preso con più cautela l’auspicio a superare gli. Un invito del genere – per essere sinceri – è ricorrente nel dibattito pubblico e talvolta è molto utile per raccogliere consensi trasversali, specie in un periodo nel quale la sfiducia nei confronti della politica è molto alta. Ma quasi tutte ...