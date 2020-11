Detto Fatto nella bufera: programma sospeso e la Guaccero si scusa (Di giovedì 26 novembre 2020) Il programma Detto Fatto, in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero viene sospeso per qualcosa di troppo osé. Dopo poche ore arrivano le scuse. Quando si entra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) Il, in onda su Rai 2 e condotto da Biancavieneper qualcosa di troppo osé. Dopo poche ore arrivano le scuse. Quando si entra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - 1959_wilma : RT @MPSkino: 'Detto Fatto' non va in onda dopo le polemiche sul video di 'come fare la spesa sui tacchi' ...che poi uno si chiede 'a co… - sorryimcommy : @DavidPuente @elio33044815 Ma se dici che era bravo a dribblare con le scuse, il fatto che in fondo scrivi la chius… -

