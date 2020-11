De Laurentiis, messaggio struggende per Maradona: “Esempio di fragilità, forza e amore per il prossimo” (Di giovedì 26 novembre 2020) Non poteva mancare un messaggio firmato da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per Diego Armando Maradona. Il patron azzurro, attraverso una lettera apparsa sul sito ufficiale del club, ha voluto usare parole importanti per descrivere e salutare El Pibe de Oro.La lettera di De Laurentiis a Maradonacaption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="745" Stadio San Paolo Maradona (getty images)/captionSi rivolge direttamente a Maradona De Laurentiis che dedica un pensiero speciale all'ex 10 argentino: "Caro Diego, lasci una grande testimonianza di che cosa sia un uomo con tutta la sua fragilità, la sua forza, il suo amore totale per la vita e per il prossimo. Un campione unico e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Non poteva mancare unfirmato da parte del presidente del Napoli Aurelio Deper Diego Armando. Il patron azzurro, attraverso una lettera apparsa sul sito ufficiale del club, ha voluto usare parole importanti per descrivere e salutare El Pibe de Oro.La lettera di Decaption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="745" Stadio San Paolo(getty images)/captionSi rivolge direttamente aDeche dedica un pensiero speciale all'ex 10 argentino: "Caro Diego, lasci una grande testimonianza di che cosa sia un uomo con tutta la sua, la sua, il suototale per la vita e per il prossimo. Un campione unico e ...

