Covid-19, la Doc Sicilia riprende a “macinare” vino (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha registrato una netta ripresa della produzione di vino: ad agosto e settembre, l’incremento dell’imbottigliato Doc Sicilia si è assestato sul 13 e 26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Una spinta che porta a 75,5 milioni le bottiglie prodotte da gennaio a ottobre 2020, contro gli 80 milioni di bottiglie del 2019. Gli effetti negativi causati dall’epidemia di Covid-19 si confermano quindi “meno penalizzanti per la produzione della Doc Sicilia, che ha recuperato posizioni ed è attualmente a meno 7 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, come evidenzia il Consorzio. Nel primo quadrimestre 2020, quindi in pieno lockdown, la Doc Sicilia aveva registrato un calo di produzione dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2019, ... Leggi su winemag (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Consorzio di tutela vini Docha registrato una netta ripresa della produzione di: ad agosto e settembre, l’incremento dell’imbottigliato Docsi è assestato sul 13 e 26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Una spinta che porta a 75,5 milioni le bottiglie prodotte da gennaio a ottobre 2020, contro gli 80 milioni di bottiglie del 2019. Gli effetti negativi causati dall’epidemia di-19 si confermano quindi “meno penalizzanti per la produzione della Doc, che ha recuperato posizioni ed è attualmente a meno 7 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, come evidenzia il Consorzio. Nel primo quadrimestre 2020, quindi in pieno lockdown, la Docaveva registrato un calo di produzione dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2019, ...

Comincini : RT @SenatoStampa: #Scostamento di #Bilancio. In 5a Commissione concluso esame Relazione al #Parlamento aggiornamento piano di rientro verso… - COVIDbot_ITA : RT @SenatoStampa: #Scostamento di #Bilancio. In 5a Commissione concluso esame Relazione al #Parlamento aggiornamento piano di rientro verso… - SenatoStampa : #Scostamento di #Bilancio. In 5a Commissione concluso esame Relazione al #Parlamento aggiornamento piano di rientro… - MarioManca : Il successo e il Covid nella nuova stagione: dietro le quinte di #DocNelleTueMani - norupies : Ma gli ospedali italiani prima di Doc erano quelli dove ti fottevano pure la dentiera e durante il Covid quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Doc Lodi, il "Doc" della fiction contro il Covid in ospedale IL GIORNO Morte di Maradona, De Laurentiis: “Nessuno può essere paragonato a lui”

Morte di Diego Armando Maradona: lutto al braccio per il Calcio Napoli nella partita contro il Rijeka. La commozione di Insigne e Mertens.

Val d’Orcia senza turisti. Luci da olio e vino

I produttori: "La crisi ha colpito duro, con il numero di visitatori più che dimezzato. Però la produzione dell’annata è di altissima qualità" ...

Morte di Diego Armando Maradona: lutto al braccio per il Calcio Napoli nella partita contro il Rijeka. La commozione di Insigne e Mertens.I produttori: "La crisi ha colpito duro, con il numero di visitatori più che dimezzato. Però la produzione dell’annata è di altissima qualità" ...